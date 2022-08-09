Москва, 9 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Разведывательно-ударные беспилотники «Орион» со спутниковой связью проходят испытания, их завершение намечено на конец 2022 года. Об этом гендиректор предприятия-разработчика — группы «Кронштадт» Олег Шилов сообщил 9 августа.

Kronshtadt.ru Беспилотник «Орион»

Он отметил, что есть несколько модификаций «Ориона», и производить их можно параллельно. Решение остаётся за заказчиком.

«Испытания идут полным ходом, и мы планируем завершить их к концу этого года», — сказал Шилов в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, «Орион» — разведывательно-ударный беспилотник. Первый лётный образец обновлённого аппарата 27 января представили главе Минобороны России Сергею Шойгу на заводе «Кронштадт» в подмосковной Дубне.

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