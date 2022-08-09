Канберра, 9 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. 9 августа федеральное правительство Австралии намерено объявить подробности о повышении заработной платы работникам в сфере по уходу за престарелыми. Ожидается, что представители центральных властей в Канберре расскажут, как они будут финансировать решение поднять зарплаты, передает телеканал NineNews.

Австралия

Исполняющий обязанности премьер-министра Австралии Ричард Марлз и министр по уходу за престарелыми Аника Уэллс выступят на совместной пресс-конференции.

8 августа правительство Австралии направило представление Комиссии по справедливому труду, где среди прочего утверждалось, что ставки заработной платы для работников в сфере по уходу за престарелыми должны быть «значительно выше».

Профсоюзы настаивают на 25-процентном повышении заработной платы для работников сектора и медсестер. Однако правительство не стало называть конкретной цифры или говорить, кто возьмет на себя расходы по реализации предложения.