* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Якуб Муджахид в июле тайно побывал в Дохе и встретился со спецпредставителем США в Афганистане, чтобы обсудить освобождение Башира Нурзая, крупного афганского наркоторговца и бывшего финансового спонсора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который находится в заключении в Соединённых Штатах. Об этом сообщила New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По данным газеты, на встрече с Томом Уэстом мулла Якуб при обсуждении других вопросов потребовал освобождения Нурзая в обмен на Марка Фрэчеса, американского заложника, похищенного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане в 2020 году.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Том Уэст отказались комментировать встречу.

Это не первый случай, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывают давление на Соединённые Штаты, чтобы последние освободили Нурзая. Журнал Foreign Policy сообщил в январе 2022 года, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозили не допустить эвакуации американских граждан и афганского персонала США из Афганистана до тех пор, пока Нурзай не будет освобождён.

Башир Нурзай — один из крупнейших наркоторговцев в Афганистане, который торговал наркотиками, чтобы оказывать финансовую и военную поддержку «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он был арестован в Нью-Йорке в 2005 году и приговорён к пожизненному заключению.

По сообщению Foreign Policy со ссылкой на свои источники, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что не освободит Марка Фречеса, пока не будет освобождён Нурзай.