Манчестер, Великобритания, 9 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может подписать контракт с австрийским нападающим Марко Арнаутовичем. Об этом 9 августа сообщил журналист Николо Скира.

«Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что руководство «Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение, чтобы убедить «Болонью», в которой выступает Арнаутович, продать 33-летнего игрока.

При этом, в «Болонье» считают футболиста не подлежащим трансферу.

Арнаутович играет за «Болнью» с 2021 года. До этого выступал за нидерландский «Твенте», итальянский «Интер», немецкий «Вердер», английские «Сток Сити» и «Вест Хэм» и китайский «Шанхай Порт».