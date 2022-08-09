Запорожье, Украина, , 11:15 — REGNUM Дату проведения референдума в Запорожской области о вхождении региона в состав России определят в скором времени, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

По его словам, референдум, скорее всего, состоится в сентябре 2022 года.

«По нашей готовности, примерно, это будет первая половина осени, — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». — Скорее всего, в сентябре».

Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области решили провести референдум о воссоединении региона с Россией.