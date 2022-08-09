Ишимбай, Башкирия, , 11:15 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвинили в повреждении мемориальных объектов, посвященных Дню воинской славы России. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Разрушенный вандалами памятник Rupolit.net

По версии следствия, с 6 на 7 августа 2022 года 39-летний обвиняемый, который находился в нетрезвом состоянии, в парке «Победы» в городе Ишимбай повалил на землю информационные гранитные плиты, установленные рядом с военными орудиями и бронетехникой, в результате был причинен ущерб мемориальным объектам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения.