Жителя Башкирии обвинили в повреждении мемориальных объектов
Ишимбай, Башкирия, 9 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Мужчину в Башкирии обвинили в повреждении мемориальных объектов, посвященных Дню воинской славы России. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
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Разрушенный вандалами памятник
По версии следствия, с 6 на 7 августа 2022 года 39-летний обвиняемый, который находился в нетрезвом состоянии, в парке «Победы» в городе Ишимбай повалил на землю информационные гранитные плиты, установленные рядом с военными орудиями и бронетехникой, в результате был причинен ущерб мемориальным объектам.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.
Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения.