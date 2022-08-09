Сидней, Австралия, 9 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Бывший министр спорта Нового Южного Уэльса (самый населенный штата Австралии) Джон Сидоти был отстранен от участия в работе парламенте после того, как независимый орган по надзору за коррупцией признал его причастным к серьезным должностным злоупотреблениям. Об этом 9 августа сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

Членство Сидоти в Законодательном собрании Нового Южного Уэльса приостановили 9 августа после того, как он отказался уйти в отставку добровольно. Признание его виновным в коррупции произошло еще три недели назад.

Независимая комиссия по борьбе с коррупцией по Новому Южному Уэльсу обнаружила, что Сидоти был вовлечен в коррупционные действия в имущественных интересах своей семьи на в период с 2013 по 2017 год. Используя свое служебное положение, он помогал своим родственникам переоформить юридическое предназначение земельных участков.