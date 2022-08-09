Нижнекамск, Татарстан, 9 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В селе Каенлы Нижнекамского района несколько рабочих спустились в канализационный люк и перестали подавать признаки жизни. На место происшествия прибыли сотрудники ГУ МЧС России по РТ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Решетка над канализацией

Об инциденте стало известно около 09:00 (мск) 9 августа. Рабочие спустились в канализационный люк, расположенный на улице Интернациональная за детским садом.

Спасатели извлекли двоих погибших, еще два человека госпитализированы, сообщает «Татар-информ». Обстоятельства происшествия выясняются.

ИА REGNUM напоминает, 7 августа рабочие проводили работы по очищению канализационного коллектора, расположенного по улице Краснодарской в Москве, где в результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться из люка на поверхность.

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