Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону у входа в парк имени «Дружба» увековечат память советских лётчиков Бориса Капустина и Юрия Янова, погибшим в Берлине. До конца августа подрядчик установит основание под будущий памятник. Об этом в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ростовский парк «Дружба» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«В рамках контракта будет изготовлена бетонная чаша, в нижней части которой будет размещена панорама Берлина 1966 года. Верх чаши будет накрыт многослойным антивандальным стеклом (триплексом)», — уточнил он.

Главную стелу памятника, стилизованную под киль самолёта, выполнит Российское военно-историческое общество.

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