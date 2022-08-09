Грозный, , 11:11 — REGNUM В Чечне установлены лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов. Начиная с 1 августа 2022 года и в течение предстоящего года разрешен отстрел всего 66 туров и 128 медведей, 96 косуль и 251 кабана, сообщили в 9 августа в пресс-службе минприроды республики. Указ о квотах подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Евгений Тихменев Охота на медведя. 1890-е

Согласно документу, лимиты на добычу животных установлены для каждого охотугодья в разных муниципальных районах индивидуально. Отстрел определенного в указе количества особей не повлияет на жизнеспособность популяций, отметила начальник отдела федерального государственного охотничьего контроля (надзора) минприроды ЧР Луиза Гагаева.

По словам представителя ведомства, лимиты и квоты устанавливаются на основании данных мониторинга численности объектов данных видов животных. Разрешения на отстрел животных на территориях охотничьих угодий будут выдаваться по мере открытия сроков охоты. Они определены федеральным законодательством. В частности, на медведя можно охотиться с 21 марта по 10 июня и с 1 августа по 31 декабря, а на тура — с 1 августа по 30 ноября.