Тбилиси, 9 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Грузию в июле 2022 года посетили 459 711 иностранных туристов, что на 115% больше, чем в том же месяце 2021 года. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Всего страну за прошлый месяц посетил 718 401 иностранец, что на 177% больше, чем годом ранее. При этом число туристов в июле составило только 65,3% от того, сколько их было в этом же месяце в допандемийном 2019 году. Общий поток иностранных гостей восстановился на 80,6% в сравнении с 2019 годом.

Также сообщается что за семь месяцев текущего года Грузию посетили 2 344 329 иностранцев, что на 214% больше прошлогодних показателей и составляет 47,2% от данных за 2019 год. Из них туристов за этот период приехало на 162% больше, чем в 2021 году — 1 668 983 человека, что составляет 61,9% от их числа в допандемийном году.

Напомним, туризм для Грузии стал одним из основных экономических секторов. Карантинные ограничения нанесли сильный удар по этой отрасли и по экономике страны в целом.