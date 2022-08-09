Сидней, Австралия, 9 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. После того, как специально созданный в Австралии для разрешения трудовых споров орган посчитал, что нынешние условия труда позволяют железнодорожникам выйти на забастовку, правительство Нового Южного Уэльса (самый населенный штат Австралии) теперь призывает местных жителей не перемещаться на поездах, поскольку в их работе будут наблюдаться задержки и сбои. Об этом 9 августа сообщил телеканал Nine News.

Железная дорога

В заявлении министерства транспорта штата говорится, что 10 августа произойдут «серьезные сбои» в сети из-за забастовок железнодорожных рабочих.

Исполнительный директор главной ж/д компании в штате Sydney Trains Мэтт Лонгленд подтвердил, что забастовка затронет всех пассажиров и распространится на утренние и вечерние часы пик из-за меньшего количества рейсов.

«Хотя акция профсоюза официально начинается в 10:00, наши клиенты начнут ощущать последствия уже примерно в 06:00», — сказал Лонгленд телеканалу.