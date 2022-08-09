Иркутск, 9 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Дирекция госзаказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 30 августа 2022 года планирует выбрать подрядчика для строительства аэропортового комплекса в иркутском городе Бодайбо. Начальная цена составляет тендера 7 424 955 237,7 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

На 2022 год на эти цели в федеральном бюджете заложено 2 951 591 300 рублей. Работы, в которых предусмотрен аванс в 50%, должны завершить до 10 декабря 2024 года.

Напомним, тем временем в аэропорту Томска начали работы, в том числе по удлинению взлётно-посадочной полосы.