Москва, 9 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. На северном участке Замоскворецкой («зелёной») линии метро Москвы увеличили интервалы движения. Об этом пишет телеграм-канал департамента транспорта столицы.

Mos.ru Открытие станции «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена

«На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении пресс-службы дептранса.

Замоскворецкая линия метро протянулась по Москве на 42,8 км и имеет 24 станции.