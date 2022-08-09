Канберра, 9 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Новое исследование, опубликованное 9 августа в научном журнале Nature Climate Change, показало, что более половины известных человеческих заболеваний усугубляются под влиянием климата, что побудило исследователей выпустить предупреждение для жителей Австралии. Об этом 9 августа сообщил телеканал Nine News.

Климат

На страницах появившейся научной работы доказывается, что 286 уникальных патогенных заболеваний человека напрямую связаны с десятью климатическими опасностями: засухами, пожарами, наводнениями, жарой, естественным изменением покрова Земли, изменением климата океана, осадками, уровнем моря, штормами и потеплением.

Было установлено, что эти климатические условия усугубляют течение 58% инфекционных заболеваний в организме человека.

Такие болезни, как оспа обезьян, COVID-19, язва Бурули, бешенство австралийских летучих мышей и пятнистая лихорадка острова Флиндерс, также входят в число почти 300 болезней, которые, как было показано, усугубляются изменением климата.