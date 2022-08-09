Энергодар, Украина, 9 августа 2022, 11:09 — REGNUM Для защиты Запорожской атомной электростанции (АЭС) будут усилены средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 9 августа сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил глава администрации области, в данный момент на Запорожской АЭС восстановлены линии электропередач и повреждённая подстанция.
«Блоки находятся в безопасности, станция работает в штатном режиме», — сказал он.
«Я знаю, что военные поставили вопрос на еще больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции», — добавил Балицкий.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что техногенной катастрофой глобального уровня могут обернуться обстрелы вооружёнными украинскими формированиями Запорожской АЭС.