Энергодар, Украина, , 11:09 — REGNUM Для защиты Запорожской атомной электростанции (АЭС) будут усилены средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 9 августа сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Как отметил глава администрации области, в данный момент на Запорожской АЭС восстановлены линии электропередач и повреждённая подстанция.

«Блоки находятся в безопасности, станция работает в штатном режиме», — сказал он.

«Я знаю, что военные поставили вопрос на еще больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции», — добавил Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что техногенной катастрофой глобального уровня могут обернуться обстрелы вооружёнными украинскими формированиями Запорожской АЭС.