Донецк, 9 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 9 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:40 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 августа в Донецкой Народной Республике под огонь украинских войск попала Еленовка.

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