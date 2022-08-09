Москва, 9 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Логистические компании из России и Финляндии научились обходить антироссийские санкции, сообщает 9 августа РИА Новости.

Alexey Ivanov Граница России и Финляндии

Агентство приводит слова представителя таможни Финляндии Яркко Фагерстрёма, из которых следует, что компании обходят ограничения путём перецепки тягачей. Тем не менее, объём перевозок снизился и составляет порядка одной третьей от показателей 2021 года.

По информации СМИ, вырос спрос на водителей, которые имеют документы для перегона фур через пограничные КПП в Финляндии, одна поездка на расстояние примерно 40 километров обходится примерно в 3-4 тыс. евро.