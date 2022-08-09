Мелитополь, 9 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли село Днепровка в Запорожской области ракетами «Ураган», в результате пострадал мужчина. Об этом сообщили 9 августа в администрации города Энергодара.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Городские власти отметили, что украинские националисты разбросали противопехотные мины «Лепесток» над жилым районом в Днепровке, используя РСЗО «Ураган». Таким же образом ВСУ терроризируют мирное население Донецка.

«Мужчина 1991 года рождения от разрыва одной из противопехотных мин получил травмы ног», — указано в сообщении.

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