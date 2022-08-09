Якутск, 9 августа 2022, 11:07 — REGNUM Погода в Якутии помогла улучшить ситуацию с возгораниями в лесах и на природных территориях. За время дождей, которые начались в августе, в республике потушили 138 возгораний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в оперативном штабе региона.
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В регионе осталось 39 лесных пожаров. Самая сложная ситуация в Усть-Майском районе, где тушат 18 очагов. Туда перекинули основные силы, задействована авиация. Не смотря на стабилизацию обстановки в Якутии продолжает действовать режим ЧС регионального уровня.
Продолжает действовать муниципальный режим ЧС в Алданском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Среднеколымском, Усть-Майском, Среднеколымском и Верхневилюйском районах.
Как сообщало ИА REGNUM, Якутия получит вертолёты Ми-8, оснащённые дополнительными топливными баками и способные благодаря этому летать на дальние расстояния. Один из них уже доставлен на территорию республики.