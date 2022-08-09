Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Корпоративная Америка предостерегала президента США Джо Байдена и демократов из Конгресса от повышения налогов на крупный бизнес с самого их прихода к власти. Поэтому, когда законодатели США одобрили повышение налогов в рамках экономического пакета стоимостью 700 млрд долларов, который вскоре должны окончательно утвердить в Палате представителей, компании и их лоббисты отреагировали криками протеста. Об этом 9 августа сообщает Financial Times.

Налоги DonkeyHotey

Законопроект предусматривает «значительное повышение налогов и беспрецедентный государственный контроль над ценами», предупредила Торговая палата США. Налоговые положения законопроекта нанесут «удар по возможностям нашей промышленности повышать заработную плату, нанимать работников и инвестировать в наши общины», заявила Национальная ассоциация производителей.

Группа Business Roundtable, представляющая в Вашингтоне ряд наиболее крупных и стабильных компаний, подсчитала, что пакет мер возложит на бизнес дополнительные расходы в размере 300 млрд долларов как раз в тот момент, когда экономика идет на спад.

Недовольство грозит максимально усилить напряженность в отношениях между американским бизнесом и администрацией Байдена за всё время нынешнего президентства.

Для Белого дома и его союзников в Конгрессе повышение налогов на корпорации было вопросом необходимости, чтобы получить средства на оплату расходов и сокращение дефицита в период высокой инфляции.

Но это и вопрос справедливости — недопущения того, чтобы крупные компании платили налоги по гораздо более низким ставкам, чем многие физические лица и малые предприятия. «Я капиталист. Я не пытаюсь никого наказать, — сказал Байден 5 августа. — Но я говорю, что все — все должны платить свою справедливую долю».

Бизнес-группы, однако, никогда не соглашались с тем, что должны оплачивать расходы на новые предложения администрации.

Кроме того, бизнес-группы, особенно лоббисты крупных фармацевтических компаний, возмущены отдельными положениями, которые позволят правительству вести переговоры о ценах на некоторые лекарства для пожилых людей.

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