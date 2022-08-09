Канберра, , 11:12 — REGNUM Новое социологическое исследование, проведенное сайтом Finder, показало, что более трети жителей Австралии не думают, что смогут купить дом когда-либо в своей жизни. Об этом 9 августа сообщил телеканал Nine News.

Ключи от дома (сс) mastersenaiper

Значительные 37% респондентов сказали, что они не думают, что когда-либо смогут позволить себе купить дом, что означает увеличение по сравнению с 23% австралийцев, которые сказали то же самое в прошлом году.

Исследование показало, что среди поколения Z — австралийцев в возрасте 25 лет и младше — процент тех, кто считает, что они никогда не смогут позволить себе недвижимость, увеличился с 6% в 2021 году до 15% в этом году.

Среди миллениалов — австралийцев в возрасте от 26 до 41 года — число людей, которые считают, что они никогда не смогут купить, увеличилось с 21% до 34%.

В августовском социологическом исследовании Finder принял участие 2 521 человек. У всех респондентов не было в собственности своего жилья.