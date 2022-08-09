Москва, 9 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Современный мир входит в кризис, когда резервных активов нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

pictavio Рынок ценных бумаг

«Мир входит в кризис, когда резервных активов нет. То есть вы можете «попасть» на всём! Поэтому, если у вас есть специальные навыки в сфере рынка ценных бумаг, если вы что-то в этом понимаете, то можете поспекулировать. Но если вы хотите сохранить свои сбережения, то никаких фондовых рынков!» — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России ограничил спекулятивные сделки с иностранными ценными бумагами.