Канберра, , 11:08 — REGNUM 9 августа казначей Нового Южного Уэльса Мэтт Кин был избран новым заместителем премьер-министра штата Доминика Перротте. Он также стал вторым человеком в местном отделение Либеральной партии, о чем сообщил телеканал Nine News.

Эмблема Либеральной партии Австралии Liberal.org.au

Решение о назначении Кина было принято на внутрипартийном голосовании. В свою очередь Кин сказал, что он «почтен» тем, что коллеги поддержали его кандидатуру на пост нового заместителя лидера Либеральной партии.

На пресс-конференции политик напомнил, что вступил в партию почти 20 лет назад и с тех пор является убежденным либералом.

«Моя роль — поддерживать нашего премьера, поддерживать команду и следить за тем, чтобы мы вместе работали над тем, чтобы обеспечить сильное и светлое будущее для всего Нового Южного Уэльса», — сказал он после своего назначения.

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