Лос-Анджелес, США, 9 августа 2022, 11:05 — REGNUM Актриса Энн Хеч впала в кому. Об этом 9 августа пишет Page Six, ссылаясь на представителя артистки.
Агент Хеч заявил, что она находится «в критическом состоянии». «Вскоре после аварии Энн Хеч потеряла сознание и впала в кому. У нее серьезное повреждение легких, требующее искусственной вентиляции легких, и ожоги, требующие хирургического вмешательства», — рассказал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2022 года Энн Хеч госпитализировали с ожогами после ДТП. Артистка врезалась в гараж в Лос-Анджелесе (США), после чего скрылась с места аварии и аналогичным образом врезалась в частный дом — в результате столкновения здание и автомобиль загорелись, однако прибывшим на место ДТП пожарным удалось вытащить Хеч из машины.
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