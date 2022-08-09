Самара, 9 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Порядка 20% отраслей промышленности в Самарской области в первом полугодии 2022 года продемонстрировали уверенный рост. Об этом 9 августа сообщила заместитель министра экономического развития и инвестиций регионаЛюбовь Иванова на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики.

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По ее словам, с января по июнь текущего года около 20% отраслей промышленности области показали уверенный рост, 47% отраслей вышли на стабильные показатели и 32% отраслей показали уменьшение объемов производства.

«Вместе с тем, несмотря на фактическое снижение физических объемов произведенной продукции, наблюдается рост объемов отгруженной продукции в номинальном выражении — порядка 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит пресс-служба ее слова.

Сообщается, что в наиболее сложном положении в этот период оказался АвтоВАЗ, несмотря на это, работа предприятия восстанавливается.

«Основной фактор, который будет способствовать росту промышленного производства — это восстановление производства на Волжском автомобильном заводе. Сегодня объем производства в автопроме за первое полугодие составил лишь 40% от уровня прошлого года, но в планах у АвтоВАЗа во втором полугодии произвести почти 140 тысяч автомобилей, это в два раза больше, чем с января по июнь», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской областиВиктора Кудряшова.

Он также отметил, что сотрудники возвращаются на рабочие места, производство восстанавливается.

«И в целом можно сказать, что основной этап кризиса позади. На автозаводе с конца августа будут организованы продленные смены, которые будут продолжаться по десять часов, а с сентября предприятие на трех линиях перейдет на шестидневную рабочую неделю. Это очень хороший уровень загрузки», — сообщил Кудряшов, напомнив, что на тольяттинской площадке планируют начать производить автомобиль «Лада-Веста». Это позволит в будущем году выйти на объем производства до 400 тысяч автомобилей в год, пояснил первый вице-губернатор.

«Это практически один из лучших показателей за последние годы. Здесь мы ожидаем значительных изменений, которые будут означать полное восстановление экономики региона», — заявил Кудряшов.