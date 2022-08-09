Отрадненский район, , 11:05 — REGNUM В Краснодарском крае 57-летний житель Отрадненского района предстанет перед судом за истязание детей (ст. 156 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в краевой прокуратуре.

Уголовное дело Godekan.com

Как полагают следователи, отец четверых детей в возрасте от девяти до 14 лет не исполнял родительские обязанности, злоупотреблял алкоголем, применял насилие в отношении них. В июне 2022 года мужчина связывал веревками дочерей подросткового возрасте. Из страха перед отцом дети с матерью ночевали в загоне для скота.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья.