Тюмень, , 11:05 — REGNUM В тюменском городе Ялуторовске осуждена бывшая сотрудница Роспотребнадзора за служебный подлог. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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Установлено, что эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Тюменской области, занимаясь проведением проверок соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей, ради премии решила искусственно завысить показатели.

Зная о том, что один индивидуальный предприниматель в ялуторовском торговом центре «Пятница» временно не работал, она предложила ему сделку. Без выезда в его торговый павильон 19 января 2021 года она на типовом бланке изготовила фальшивый акт санитарно-эпидемиологического обследования, в который внесла ложные сведения о выявленных нарушениях. Якобы в торговой точке отсутствовали журнал фиксации температуры работников, дезинфицирующее средство и было недостаточно санитарных масок и перчаток.

На основании фальшивых документов суд приостановил деятельность торговой точки на неделю, коммерсант понёс убытки и обратился в правоохранительные органы. Женщину отправили под подписку о невыезде, и она лишилась должности.

Суд признал чиновницу из Роспотребнадзора виновной в служебном подлоге и назначил ей наказание в 325 тысяч рублей штрафа, лишив её на два года шесть месяцев права занимать должности в государственных органах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале заведующая одним из детских садов отдана под суд за мошенничество и служебные подлоги.

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