Мельбурн, Австралия, 9 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Правительство штата Виктория (второй по численности населения штат Австралии) раздаст три миллиона бесплатных масок класса N95 и KN95 в ближайшие недели, чтобы попытаться ослабить нагрузку на местную систему здравоохранения. Об этом 9 августа сообщил телеканал NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выступая перед парламентом Виктории, премьер-министр штата Дэниел Эндрюс объявил, что бесплатные средства защиты будут выдаваться в центрах тестирования на COVID-19, в пунктах общественного здравоохранения и в общественном транспорте.

Маски класса N95 и KN95 известны своей надежной защитой средств органов дыхания и полости рта. Они известны в России своей треугольной формой.

Отмечается, что любому желающему за раз будет выдана коробка с 10 масками данного класса.