Вашингтон, 9 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В июне импорт российских товаров в США по сравнению с маем упал в 1,7 раза и составил $661,1 млн. Такие данные содержатся в ежемесячном докладе о Бюро переписей США.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

По информации американского статистического ведомства, этот показатель стал самым низким с февраля 2004 года. Тогда импорт был на уровне $653 млн. Для сравнения: в феврале 2009 года, после мирового экономического кризиса 2008 года он составлял $984 млн, в мае 2022 года — $1,1 млрд.

Объём экспорта американской продукции в Россию в июне упал с $77,4 млн до $58 млн, пишет РБК . За последние примерно 30 лет этот показатель был ниже только в январе 1992 года, когда составлял $1,3 млн.

Добавим, что по итогам 2021 года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России (по совокупному товарообороту). Но в 2022 году Америку, в частности, уже обогнала Турция: в июне ее товарооборот с Россией достиг $5,88 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году оборот торговли между Россией и США вырос на 44,2% и составил 34,415 млрд. В том числе экспорт из России в США вырос на 61,8% — до $17,538 млрд, а импорт в Россию из Соединённых Штатов увеличился на 29,5% — до $16,877 млрд.

Доля США в общем обороте внешней торговли России за год возросла с 4,2% до 4,4%.