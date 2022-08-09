Канберра, , 11:46 — REGNUM По данным Государственного объединения научных и прикладных исследований, за последний год в Австралии было обнаружено более 100 новых видов животных и растений, в том числе 11 прыгающих пауков и «особый» муравей. Об этом 9 августа сообщил телеканал Nine News.

Джунгли Австралии

Национальное научное агентство, спонсируемое правительством Австралии, подтвердило, что в стране появилось 117 новых видов насекомых, три вида растений, четыре вида морских рыб, один вид лягушек и 14 других видов беспозвоночных.

Также среди новых видов — первая в мире настоящая многоножка Eumillipes persephone, у которой более 1000 ног.

Открытия были названы «победой для биоразнообразия».

Более того, в Государственном объединении научных и прикладных исследований заявили, что только около 25% видов флоры и фауны, обитающих в Австралии, известны ученым.