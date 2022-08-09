Калуга, 9 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Калужской области с 1 по 7 августа 196 человек обратились к медикам по поводу укусов клещами, из них 36 — дети. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

40.rospotrebnadzor.ru Клещ

За аналогичный период 2021 года был зарегистрирован 51 случай присасывания клещей у взрослых, три — у детей.

Факты присасывания клещей больше всего отмечаются на территории Калуги, Обнинска, Бабынинского, Жуковского, Боровского, Кировского, Козельского, Ферзиковского, Сухиничского, Ульяновского районов

За прошедшую неделю исследовано 185 экземпляров клещей, снятых с людей, у 32 экземпляров — результат на клещевой иксодовый боррелиоз положительный, у семи экземпляров зафиксирован положительный результат на гранулоцитарный анаплазмоз человека. В 2022 году лабораторно было исследовано 2404 клеща. Боррелиоз был выявлен в 16,7% исследований.