Лондон, 9 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Известный режиссёр Армандо Ианнуччи («Смерть Сталина») примет участие в создании нового сериала «Франшиза» для HBO. Об этом сообщило издание Deadline.

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Будущий проект расскажет о трудностях производства супергеройского фильма, с которыми приходится сталкиваться съёмочной группе. Шоураннером выступит Джон Браун («Наследники»), а место постановщика займёт Сэм Мендес («1917»). Съёмки шоу должны начаться до конца 2022 года.

Напомним, осенью 2022 года состоится премьера фильма «Империя света», режиссёром которого также выступит Сэм Мендес. Главные роли в ленте исполнят Оливия Колман и Колин Фёрт.