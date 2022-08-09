Улан-Батор, , 11:02 — REGNUM В ходе совместных российско-монгольских военных учений «Селенга-2022», которые с 1 по 15 августа проходят в западной части Монголии, армейская авиация Восточного военного округа (ВВО) отрабатывает новые тактические приёмы совместно с пилотами ВВС Монголии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Боевой ударный вертолет Ми-24 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Выполнение поставленных перед экипажами Ми-8АМТШ и Ми-24 задач осложняется тем, что аэродром их временного базирования «Ховд» расположен в горно-пустынном районе, на высоте около 1,3 тыс. метров над уровнем моря.

пресс-служба ВВО «В ходе применения армейской авиации на практическом этапе совместных российско-монгольских учений «Селенга-2022» будет выполнен новый тактический приём «Клещи». Авиационное звено разделяется в воздухе, после чего с двух противоположных флангов, одновременно парами вертолёты выходят на боевой курс».

В ходе этапа практических действий вертолёты доставят в заданный район тактический десант, которому поставлена задача захватить назначенный участок местности и обеспечить необходимые условия «для дальнейших наступательных действий совместной тактической группы». Подготовка к активной фазе учений, в том числе для военнослужащих ВС Монголии, проводится под руководством опытных офицеров — инструкторов.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация ВВО согласовала с представителями ВС Монголии замысел совместных антитеррористических учений «Селенга», порядок практических действий подразделений, организацию материального обеспечения военнослужащих, бытового обслуживания и культурно-досуговые мероприятия.

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