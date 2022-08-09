Абдулинский район, , 11:00 — REGNUM В Абдулинском районе Оренбургской области в ночь на 9 августа в автоаварии погиб мужчина. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Возле села Артемьевка местный житель обнаружил перевёрнутый автомобиль и проинформировал об этом правоохранителей. По оперативным данным полиции, 43-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, врезался в дорожный знак и опрокинулся в кювет. Мужчина получил смертельные травмы.

Установлено, что оренбуржец был лишен водительского удостоверения за пьяную езду. Стоит отметить, в Оренбургской области в первом полугодии 2022 года жертвами ДТП стали 19 человек.