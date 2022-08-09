Москва, 9 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. За последний год объём заготовки российской древесины снизился на 4,5%, составив 100,3 миллиона кубометров. Об этом 8 авгита сообщила пресс-служба ФГБУ Рослесинфорг в своём телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

«Всего за полгода в стране заготовлено 100,3 миллиона кубометров древесины, тогда как на конец июня 2021 года показатель был равен 105 миллионам кубометров», — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что в целом динамика лесозаготовок находится в пределах нормы на уровне 2020 и 2019 годов, когда ежегодно заготавливалось по 101 млн кубометров древесины.

В то же время, отмечается, что только в 26 регионах страны имеется положительная динамика по этому показателю, а в наиболее крупных регионах-заготовителях РФ объёмы заготовки древесины упали: в Вологодской области — на 12,5%, в Архангельской — на 8,9%, в Иркутской — на 6,4% и в Республике Коми — на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число регистрируемых нарушений на территории лесного фонда Красноярского края за год снизилось на 25%.