Париж, 9 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, как и лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон, считает поездку председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «провокацией», сообщает Le Parisien.

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«В то время, когда напряженность в мире очень обострилась, необходимо сделать всё, чтобы избежать малейшей провокации», — заявил Фабьен Руссель.

В разгар напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем Жан-Люк Меланшон в двух последовательных сообщениях заявил, что визит Нэнси Пелоси представляет собой «провокацию», в то время как «существует только один Китай», который «занимает место среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН», и что «Тайвань является составной частью Китая».

«Китайцы урегулируют проблему между собой», — заключил Жан-Люк Меланшон.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России больше не могут посещать Венсенский замок, в котором также находятся архивы министерства вооруженных сил Франции.

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