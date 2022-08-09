Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM Разработчик бренда одежды Putin Team Дмитрий Шишкин награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Шишкина Дмитрия Олеговича — директора ООО «Праведа», Свердловская область», говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, движение Putin Team создали в 2017 году по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. О старте продаж коллекции было объявлено в 2019 году. Проект реализовали совместно с Минпромторгом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В 2020 году Шишкин предложил Путину сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team.

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