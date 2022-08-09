В Кузбассе полицейские поймали десятилетнего водителя автомобиля
Кемерово, 9 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В кузбасском Гурьевске выявлен факт управления автомобилем десятилетним ребенком. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Автомобиль
Выяснилось, что автомобиль юному водителю доверил дед — ребёнок за рулем ехал по центральной улице посёлка Малая Салаирка.
Владельца автомобиля привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.