Кемерово, 9 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В кузбасском Гурьевске выявлен факт управления автомобилем десятилетним ребенком. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Выяснилось, что автомобиль юному водителю доверил дед — ребёнок за рулем ехал по центральной улице посёлка Малая Салаирка.

Владельца автомобиля привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.