Пекин, 9 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал картинку о демократии стран Запада.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

На изображении, опубликованном в аккаунте дипломата в Twitter, корабли и самолёты и танки проводят манёвры и стреляют в Афганистане, Ираке и у берегов Кубы. На технике написано слово Democracy.

«Демократия или демосумашествие?» — задался вопросом Чжао Лицзянь, заменив в слове одну букву — вместо «с» поставил «z».