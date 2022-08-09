Магас, , 10:57 — REGNUM Ингушский национальный фонд развития закупил бронекомплекты для военнослужащих из республики, участвующих в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Они будут переданы ингушским бойцам ОМОН, сообщили в национальном фонде Ингушетии.

Боец Росгвардии Иван Шилов © ИА REGNUM

Поручил закупить бронекомплекты, в которые входят бронежилеты, каски, наушники, микрофоны и аптечки, глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он подчеркнул, что власти и жители республики должны сделать все для обеспечения нормальных безопасных условий службы своих земляков.

«Наши бойцы, рискуя своими жизнями, реализуют поставленные задачи и с честью выполняют свой служебный долг, защищают нашу страну! Для их безопасности и оказания им помощи мы обязаны сделать все посильное», — заявил Калиматов.

Ранее Нацфонд развития РИ не раз отправлял для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, продукты питания, питьевую воду, средства гигиены.

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