Салехард, 9 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа. Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о том, какие меры поддержки оказываются коренным народам.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Русский и ненцы — братья навек!

Читайте также: «Мудрые хранители Арктики»: глава Ямала поздравил коренные народы Севера

С 2021 года в округе реализуется программа «чумовой капитал», согласно которому многодетные семьи, в которых появился третий ребёнок и более, ведущие кочевой образ жизни, могут получить полный комплект для строительства чума (традиционное жилище, которое в зависимости от сезона покрывается войлоком, корой, ровдугой или оленьими шкурами — прим. ИА REGNUM). Стоимость подобного набора составляет более 500 тыс. рублей. Возраст одного из родителей на момент обращения за комплектом чума не должен превышать 36 лет.

«Это комплект всего необходимого для ведения собственного хозяйства в условиях кочевий: шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь, а также нарты. Предоставляются также полезные в быту предметы: кожа, сукно, лампы, сетематериалы, доски, медицинские аптечки, средства спутниковой связи, ГСМ, мини-электростанции и бензопилы. Всего 23 наименования», — указано в сообщении.

Помимо этого, для студентов коренных малочисленных народов Ямала, которые обучаются в высших учебных заведениях России, предоставляются назначаются именные стипендии, компенсируются расходы за проживание в общежитиях или аренду жилья, на получение первого высшего образования по заочной форме для работающих граждан. Студентам средних специальных учебных заведений положены образовательные сертификаты, компенсирующие затраты на весь срок обучения в случае, если абитуриент не смог поступить на бюджет. Аспиранты на конкурсной основе могут претендовать на получение грантов.

Также для сохранения самобытной культуры, промысла и фольклора коренных малочисленных народов предоставляются гранты.

Как сообщалоИА REGNUM, для коренных северян обновят «дорожную карту». Об этом заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округаДмитрий Артюхов в ходе совещания по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера Ямала.

Читайте также: На Ямале обновят программы развития для тундровиков