Сеул, , 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 564 человека. Об этом 9 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 9 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 092 420 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 459 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 656 103 человека. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 3679 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 494 502 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 74 731 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 6 258 922 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 149 897 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 20 694 239.

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