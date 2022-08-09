Ростов-на-Дону, 9 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Ростовской области готовы к новой волне коронавируса. На случай возможного роста заболеваемости COVID-19 разработан чёткий план первоочередных действий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Сейчас Ростовская область полностью готова к оказанию амбулаторной и стационарной помощи в случае роста заболеваемости COVID-19. Приняты меры по увеличению коечной мощности инфекционных моногоспиталей. Имеются необходимые запасы лекарственных препаратов и кадровый резерв», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM отмечает, что всего в Ростовской области на лечении с положительным результатом теста на коронавирус находятся 2 456 человек, в том числе в стационарах — 318 пациентов.