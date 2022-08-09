Тбилиси, 9 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Партия «Грузинская мечта», занимающая большинство мест в парламенте Грузии, скорее всего, не поддержит ни одного из кандидатов на пост председателя Центризбиркома, предложенных президентом страны Саломе Зурабишвили. Об этом заявил журналистам председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.

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Он отметил, что Зурабишвили отказалась внести в список кандидатов действующего главу ЦИК Георгия Каландаришвили, у которого полномочия истекают в середине августа. В «Мечте» этот поступок посчитали политически предвзятым.

«Наверно, у нас тоже будет свое видение на этот счёт, и мы не поддержим это объективно немотивированное решение президента», — сказал Кадагишвили.

Депутат подчеркнул, что позиция президента должна быть политически непредвзятой и объективной.

Напомним, в Грузии председателя ЦИК избирают депутаты парламента из кандидатов, представленных президентом на основе заявок. Тот, кто получит 2/3 голосов, возглавляет Центризбирком на пять лет. Если такого количества никто не набирает, тогда комиссую на полгода возглавляет тот, кто набрал большинство голосов. Каландаришвили дважды избирался на полгода. На этом основании Зурабишвили решила не включать его в список кандидатов третий раз.