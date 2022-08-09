Анкара, 9 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. На данный момент в портах Украины при экспорте украинского зерна отсутствуют проблемы с минами. Об этом 9 августа заявил в ходе встречи с послами в Стамбуле министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Mil.ru Хулуси Акар

«Пока проблем с минами нет, работа идет бесперебойно», — приводит его слова агентство Anadolu.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выход ещё двух судов с продовольствием из украинского Черноморска разрешил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.