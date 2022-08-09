Пермь, 9 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику военного института войск Росгвардии Владимиру К. Он признан виновным в коррупционных преступлениях, сообщает издание »Коммерсантъ».

Прокуратура Калужской области Приговор суда

Экс-главу военного вуза обвиняли во взяточничестве, сопряженном с вымогательством, и превышении должностных полномочий. Размер взяток варьировался от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. При помощи посредника Владимир К. получал взятки от родственников абитуриентов из Дагестана. Кроме того, он давал незаконные указания подчиненным вносить изменения в результаты психологического тестирования курсантов, а также испытаний по физической подготовке. В апреле 2021 года начальник военного института был уволен.

Своей вины фигурант уголовного дела не признал. Экс-начальника вуза приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.