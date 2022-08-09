Москва, , 10:49 — REGNUM Московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» обратились в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по итогам матчей четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 9 августа сообщили в организации.

Футбол Dave

Напомним, ЦСКА дома одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 4:1, в «Зенит» в гостях сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0).

ЦСКА попросил рассмотреть эпизоды с назначением пенальти в ворота «армейцев» на 39-й минуте и возможным удалением форварда «Факела» Георгия Гонгадзе.

«Зенит» попросил рассмотреть эпизод с неудалением хавбека «Ахмата» Александра Трошечкина на 11-й минуте, а также удаление голкипера «Зенита» Даниила Одоевского на 41-й минуте.

Кроме того, заявления в экспертно-судейскую комиссию РФС подали «Оренбург» и самарские «Крылья Советов».

Читайте ранее в этом сюжете: РФС не планирует вводить плату для клубов за жалобы на судей