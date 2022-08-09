Казань, , 11:02 — REGNUM В столице Татарии задержали 35-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В Казани у подростка изъяли запрещенные вещества 16. мвд. рф

При личном досмотре у женщины и ее дочери изъяли вещества схожие с наркотическими. Экспертиза подтвердила предположения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемая, находясь под домашним арестом, приобрела у неустановленного лица для дальнейшего сбыта путем закладок крупные партии наркотиков. Для увеличения рынка сбыта мать вовлекла в преступную деятельность свою несовершеннолетнюю дочь.

Подозреваемых вновь задержали 4 августа. В рюкзаке дочери изъяли 15 свертков с запрещенными веществами. Также у подростка обнаружили телефон, в котором размещались фотографии с координатами тайников.

ИА REGNUM ранее передавало, в Казани задержали неоднократно судимую 39-летнюю местную жительницу по подозрению в распространении наркотиков.

Читайте также: В Татарии в распространении наркотиков подозревают многодетную мать

Читайте также: В России поймали группу наркодельцов с 50 кг наркотиков